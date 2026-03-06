Droga ‘marchiata’ e pistola nel vano scale, in manette pusher a Secondigliano

I carabinieri della stazione di Secondigliano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Daniele Romano, 30enne del posto già noto alle forze dell’ordine.
Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato 12 stecchette di hashish, 7 dosi di cocaina e 95 euro in contante ritenuto provento illecito.
Nel vano scale, sequestrati a carico di ignoti, 5 panetti di hashish e una pistola Beretta calibro 22 risultata provento di un furto commesso a Caserta.
Romano è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.