Droga nell’orlo dell’accappatoio, detenuto incastrato dal fiuto del cane Spike

PUBBLICITÀ

Era stata cucita a mano nell’orlo dell’accappatoio la marijuana fiutata da Spike, il cane antidroga della Polizia Penitenziaria, che ha messo a segno l’ennesimo colpo, stavolta nel carcere di Avellino. Lo rende noto l’Uspp. L’accappatoio contenente la droga era in un pacco postale destinato a un detenuto. La marijuana, confezionata in bustine di cellophane, si aggiunge agli altri sequestri compiuti negli ultimi tre giorni, sempre nell’istituto irpino: individuato complessivamente un chilogrammo di stupefacente, tra marijuana, hashish e cocaina.

“Un risultato che sottolinea l’efficacia dei controlli”, commentano il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio per i quali la Polizia Penitenziaria quotidianamente fronteggia i continui e raffinati tentativi di introduzione della droga nelle carceri”. “Gli agenti – aggiungono i due sindacalisti – sono costantemente impegnati a garantire l’ordine e la sicurezza interna, a dispetto della grave carenza di organico. Ci complimentiamo con i colleghi – concludono Moretti e Auricchio – con il gruppo cinofili del distaccamento di Avellino, oltre che con il personale permanente dell’istituto penale Avellinese”.

PUBBLICITÀ

Il cane Spike fiuta la droga nell’orlo dell’accappatoio, sequestro in carcere ad Avellino