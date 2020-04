“Due mascherine lavabili per ogni famiglia”, arriveranno a casa tramite la Posta

Oggi pomeriggio Vincenzo De Luca è tornato in diretta su Facebook. Il Presidente della Regione ha dato nuovi aggiornamenti sulle misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus in Campania. “Siamo entrati nella fase 2 e nel chiacchierificio nazionale. La realtà demenziale della palude democratica che si mangia il nostro paese: vero nodo dello sviluppo del nostro paese. Ho detto che la Campania sarà protetta e si è trasformata in un dibattito Nord-Sud, io parlavo solo del contagio. A Milano ieri 1000 contagi, si può convivere con il virus se hai ridotto il contagio marginale. Quando se hai 1000 devi combattere il virus”, sono state queste le prime parole pronunciate dal Governatore.

IL VOTO – “La Campania riceve meno soldi dal riparto fondo sanitario nazionale. Riceviamo meno di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Lazio. In queste condizioni oggi siamo un modello rigore amministrativo. Bisogna fissare data per le elezioni data la crisi, c’era una finestra da luglio a ottobre-novembre. La data fissata d’intesa con il Ministro della Salute. – ha detto De Luca – La valutazione da fare se si va a fine luglio, probabilmente non avremo molti problemi. Sarebbe ragionevole prendere una decisione a fine maggio, vediamo com’è la situazione dei contagi. L’ultima settimana luglio utile per votare“.

LA FASE DUE SANITARIA E ECONOMICA – “Stiamo affrontando la fase due sanitaria e economica. La prima significa riaprire le attività ordinarie avendo realizzate in tutte le province ospedale Covid. C’è una pressione minore nelle terapie intensive, abbiamo reparti dedicati e ospedali. Abbiamo tranquillità per l’autunno. A fine aprile faremo ripartire attività ordinaria. Gli ospedali si costruiscono in Campania e non altre regione, basta viaggi della speranza. Si fanno per esigenze degli affaristi e non dei medici. Tamponi e screening per affrontare i focolai che rimangono, lavoro nelle strutture pubbliche e private per anziani. Tamponi vanno ripetuti ogni settimana. Accertamenti sui familiari dei pazienti covid in isolamento domiciliare. Dopo lavoro sul personale medico-sanitario per avere ospedali sicuri. Entro il 29 aprile l’ISS farà la validazione sui test sierologici, ciò ci farà lavorare in tranquillità. Abbiamo acquistato 6 milioni di mascherine certificate, sono state distribuite 2 mascherine ogni famiglia: saranno lavabili e riutilizzabili. Da oggi comincia la distribuzione della mascherine in tutta Napoli e a Salerno. Dopo il Primo Maggio mascherina obbligatoria per chi esce in strada“.

