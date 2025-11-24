Duelli all’ultimo voto per un posto in consiglio regionale, chi sono i candidati in testa

Con oltre la metà delle sezioni scrutinate, il quadro delle elezioni regionali si fa sempre più nitido. Prosegue la battaglia per i seggi che in taluni casi si sta trasformando in un vero e proprio duello all’ultimo voto, con scarti minimi e continui sorpassi man mano che arrivano i dati dai Comuni della Provincia di Napoli e dai singoli quartieri del capoluogo partenopeo.
Partito Democratico: corse incrociate e big a rischio
Nella circoscrizione di Napoli il Partito Democratico ha fatto la voce grossa. Al momento risultano in vantaggio Bruna Fiola e Massimiliano Manfredi, Salvatore Madonna, Loredana Raia e Giorgio Zinno. Restano pienamente in gioco Francesca Amirante, Enza Amato, Antonio Marciano e Antonella Ciaramella.
A Testa Alta: la civica di De Luca divisa in tre province
Nella civica di De Luca Lucia Fortini, Giovanni Porcelli e Vittoria Lettieri tengono un discreto vantaggio con Carmine Mocerino, che però non demorde. Nelle prime posizione anche Rossella Casillo e Vincenzo Del Prete.
Movimento 5 Stelle: quattro nomi per tre posti
Nel M5S risultano avanti Luca Trapanese e Salvatore Flocco, con Gennaro Saiello a ridosso. Bene anche Stefano Palma.
Casa Riformista: Cesaro davanti, ma è tutto tranne che finita
Armando Cesaro mantiene un vantaggio costante, ma Ciro Buonajuto e Maria Grazia Di Scala non mollano la presa e restano matematicamente in corsa.
Lista Fico Presidente: Simeone resiste
La lista messa su da Roberto Fico sembra indirizzarsi verso Gaetano Simeone, in evidenza anche Carlo Migliaccio.
AVS e Noi di Centro: testa a testa millimetrico
In Alleanza Verdi-Sinistra lo spoglio sta certificando un duello tra Carlo Ceparano e Sergio D’Angelo con a seguito anche Rosario Andreozzi; alla stregua di quanto accade in Noi di Centro con Giuseppe Barra e Domenico Marrazzo. In Avanti c‘è Giovanni Mensorio tra i favoriti
Centrodestra: equilibri delicati e sfide interne
Sfida aperta nella Lega
Nel Carroccio Severino Nappi deve guardarsi principalmete da Michela Rostan; più distanti Felice Di Maiolo e Ciro Campana.
Forza Italia: in 3 in pole position
In vantaggio risultano Gianfranco Librandi, Massimo Pelliccia e Franco Cascone. Seguono Salvatore Guanci e Pasquale Di Fenza.
Fratelli d’Italia, è bagarre
E’ bagarre in Fratelli d’Italia con Gennaro Sangiuliano, Ira Fele, Marco Nonno e Raffaele Pisacane, Ione Abbatangelo e Massimo Ianniciello pienamente in corsa: bene anche Lea Romano.
Cirielli Presidente: Iovino–Mallardo, un testa a testa che dura ore
La civica del candidato presidente vede un duello tra Francesco Iovino e Francesco Mallardo ma c’è anche Giovanni Pagano.