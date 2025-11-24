Duelli all’ultimo voto per un posto in consiglio regionale, chi sono i candidati in testa

PUBBLICITÀ

Con oltre la metà delle sezioni scrutinate, il quadro delle elezioni regionali si fa sempre più nitido. Prosegue la battaglia per i seggi che in taluni casi si sta trasformando in un vero e proprio duello all’ultimo voto, con scarti minimi e continui sorpassi man mano che arrivano i dati dai Comuni della Provincia di Napoli e dai singoli quartieri del capoluogo partenopeo.

Partito Democratico: corse incrociate e big a rischio

Nella circoscrizione di Napoli il Partito Democratico ha fatto la voce grossa. Al momento risultano in vantaggio Bruna Fiola e Massimiliano Manfredi, Salvatore Madonna, Loredana Raia e Giorgio Zinno. Restano pienamente in gioco Francesca Amirante, Enza Amato, Antonio Marciano e Antonella Ciaramella.

A Testa Alta: la civica di De Luca divisa in tre province

Nella civica di De Luca Lucia Fortini, Giovanni Porcelli e Vittoria Lettieri tengono un discreto vantaggio con Carmine Mocerino, che però non demorde. Nelle prime posizione anche Rossella Casillo e Vincenzo Del Prete.

Movimento 5 Stelle: quattro nomi per tre posti

Nel M5S risultano avanti Luca Trapanese e Salvatore Flocco, con Gennaro Saiello a ridosso. Bene anche Stefano Palma.

Casa Riformista: Cesaro davanti, ma è tutto tranne che finita

Armando Cesaro mantiene un vantaggio costante, ma Ciro Buonajuto e Maria Grazia Di Scala non mollano la presa e restano matematicamente in corsa.

Lista Fico Presidente: Simeone resiste

La lista messa su da Roberto Fico sembra indirizzarsi verso Gaetano Simeone, in evidenza anche Carlo Migliaccio.

AVS e Noi di Centro: testa a testa millimetrico

In Alleanza Verdi-Sinistra lo spoglio sta certificando un duello tra Carlo Ceparano e Sergio D’Angelo con a seguito anche Rosario Andreozzi; alla stregua di quanto accade in Noi di Centro con Giuseppe Barra e Domenico Marrazzo. In Avanti c‘è Giovanni Mensorio tra i favoriti

Centrodestra: equilibri delicati e sfide interne

Sfida aperta nella Lega

Nel Carroccio Severino Nappi deve guardarsi principalmete da Michela Rostan; più distanti Felice Di Maiolo e Ciro Campana.

Forza Italia: in 3 in pole position

In vantaggio risultano Gianfranco Librandi, Massimo Pelliccia e Franco Cascone. Seguono Salvatore Guanci e Pasquale Di Fenza.

Fratelli d’Italia, è bagarre

E’ bagarre in Fratelli d’Italia con Gennaro Sangiuliano, Ira Fele, Marco Nonno e Raffaele Pisacane, Ione Abbatangelo e Massimo Ianniciello pienamente in corsa: bene anche Lea Romano.

Cirielli Presidente: Iovino–Mallardo, un testa a testa che dura ore

La civica del candidato presidente vede un duello tra Francesco Iovino e Francesco Mallardo ma c’è anche Giovanni Pagano.