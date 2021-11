Il gip di Napoli Carla Sarno non ha convalidato il fermo emesso dalla Procura di Napoli e ha disposto una misura cautelare in carcere nei confronti di Vincenzo Palumbo, l’autotrasportatore di 53 anni accusato di avere ucciso a colpi di pistola due giovani di Portici, Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, di 26 e 27 anni.

“Giustizia e solidarietà per due figli di questa città”, a Portici lo striscione per Tullio e Peppe

Uno striscione con su scritto “Giustizia e solidarietà per due figli di questa città“, firmato ‘Ultras Portici’ è stato affisso in via IV Novembre a Portici in ricordo di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due giovani uccisi la notte del 29 ottobre in via Marsiglia a Ercolano.

Lo striscione firmato Ultras Portici che invia giustizia per Giuseppe. Tullio.

Fonte foto: Portici amore mio

Peppe e Tullio erano grandi amici: incensurati e con nessun legame con la criminalità

Giuseppe Fusella 26 anni, studente universitario laureando in materie economiche e Tullio Pagliaro, 27 anni, operatore del mercato di fiori, erano grandi amici. Erano andati a giocare a calcetto. Secondo una prima ricostruzione i due giovani erano in una autovettura intorno all’una di notte quando sarebbero stati scambiati per ladri dal proprietario di una villetta in via Marsiglia, dove i ragazzi si trovavano per chiacchierare al termine della serata. Sono stati raggiunti da diversi colpi d’arma da fuoco. Si erano recati ad un campo di calcetto che si trova poco lontano dal luogo della tragedia. Poi sulla strada del ritorno si sarebbero fermati a scambiare due chiacchiere in auto.