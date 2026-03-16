È il giorno del dolore a Napoli, oggi i funerali di Cinzia Oscar alla Sanità

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Si terranno questo pomeriggio i funerali della cantante Cinzia Oscar. Le esequie della 63enne muoveranno alle ore 17 presso la Basilica S.Maria della Sanità.

Tra i messaggi più toccanti quello del figlio, il cantante Marco Calone, che ha voluto salutare la madre con un lungo post pubblicato sui suoi profili social.

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Il ricordo del figlio Marco Calone

Con parole piene di dolore e amore, Marco Calone ha condiviso con i suoi follower il ricordo della madre, sottolineando il forte legame che li univa sia nella vita privata che nella musica.

Nel suo messaggio ha scritto parole di grande affetto, ricordando la cantante come una donna forte, una madre presente e una grande artista che ha dedicato tutta la sua vita alla musica e alla famiglia. Il post ha ricevuto migliaia di commenti di vicinanza e solidarietà da parte dei fan e di molti artisti del panorama neomelodico.

Una carriera tra musica e teatro

Cinzia Oscar aveva iniziato la sua carriera giovanissima, salendo sul palcoscenico già da bambina e pubblicando il suo primo disco nel 1979. Nel corso degli anni è diventata una delle voci più riconoscibili della musica napoletana, interpretando brani che hanno conquistato diverse generazioni di ascoltatori.

Tra le sue canzoni più note figurano “Nun so’ na bambola”, “Caro figlio mio”, “Maledizione” e “Gli amanti”, brani che hanno contribuito a consolidare il suo successo soprattutto nel Sud Italia.

Oltre alla musica, l’artista ha avuto anche un percorso nel teatro e nelle commedie musicali, mostrando una grande versatilità artistica.

Il rapporto speciale con il figlio

Il legame tra madre e figlio è stato sempre molto forte. Marco Calone, figlio della cantante e del cantante Franco Calone, è cresciuto proprio tra musica e palcoscenico, seguendo le orme dei genitori e costruendo negli anni una carriera nel panorama neomelodico.

I due hanno condiviso anche momenti artistici insieme, incidendo alcuni brani e partecipando a vari eventi musicali.

Il cordoglio dei fan

Dopo l’annuncio della scomparsa, numerosi fan e colleghi hanno riempito i social di messaggi di affetto, ricordando la cantante come una voce simbolo della tradizione musicale napoletana e una figura molto amata dal pubblico.

La sua musica, però, continuerà a vivere attraverso le canzoni che hanno segnato la sua carriera e nel ricordo di chi l’ha seguita per tanti anni.