È il giorno del dolore a Villaricca, oggi i funerali di Rocco D’Alterio

Saranno celebrati alle ore 16 di oggi, martedì 21 gennaio, nella chiesa Maria SS dell’Arco, i funerali di Rocco D’Alterio, il 36enne di Villaricca deceduto in seguito a un drammatico incidente stradale verificatosi nella notte tra venerdì e sabato nei pressi del Centro Commerciale Grande Sud di Mugnano.

Nella mattinata di ieri, presso l’obitorio dell’ospedale di Giugliano, è stato eseguito l’esame autoptico sulla salma. I familiari della vittima hanno conferito mandato all’avvocato Luigi Poziello per seguire la vicenda e contribuire a fare piena luce sull’accaduto.

Nel frattempo la Procura di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati una donna di 51 anni residente a Casoria: l’ipotesi di reato contestata è omicidio stradale.