È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria

È scomparso a Roma Giovanni Cucchi, padre di Stefano (deceduto nel 2009) e della senatrice Ilaria. Aveva 77 anni ed era affetto da una malattia cronica, le cui condizioni si erano deteriorate dopo la scomparsa della moglie Rita, avvenuta tre anni fa. La notizia è stata confermata da Fabio Anselmo, compagno di Ilaria e legale della famiglia.

Il ricordo 

«Molti hanno detto che Giovanni non si curava del figlio, che l’aveva abbandonato, per giustificare l’ingiustificabile e infangare una famiglia distrutta dal dolore», ha scritto Anselmo sui social. Ma, ha aggiunto,«quella verità falsa è crollata in tribunale, quando Giovanni lesse la lettera di Stefano, scritta due anni prima di morire, il 26 agosto 2006. Nella lettera, Stefano dal treno per Tarquinia, dove festeggiava il compleanno del padre, scriveva: “Caro papà, questo treno mi porta da te, forse la persona più importante della mia vita”.

E ancora: “Dopo tante battaglie, ci siamo ritrovati. Tu sei un costante punto di riferimento, un uomo che non ha mai smesso di credere in me, forse l’unico. Un padre che amo, che ha sofferto, e che ora non voglio più che stia male”. Mentre leggeva quelle righe in aula, Giovanni tremava, la voce rotta dall’emozione. (…) Giovanni – scrive ancora –, con la tua voce hai dato voce a tuo figlio».

Anche Gianluca Peciola, ex consigliere di Roma, ha postato su Facebook: «Giovanni ci ha lasciato, ma resta la sua grandezza. Ricordo lui e Rita, il loro dolore dignitoso. Riposa in pace, sei coperto dall’affetto delle persone giuste. Abbraccio a Ilaria, ai nipoti e a Fabio».

