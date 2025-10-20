PUBBLICITÀ
El Chapo trionfa anche al Fovea Tattoo Show!

Redazione Internapoli
El Chapo trionfa al Fovea Tattoo è un big mondiale nel Chicano Style
Piovono ancora applausi per Luigi Portarapillo, in arte “El Chapo“, che continua a fare incetta di premi nel mondo del tatuaggio. Luigi ha ancora una volta dimostrato le sue qualità al Fovea Tattoo di Foggia, tenutosi lo scorso weekend.

Il talento di Giugliano ha conquistato la giuria, ottenendo due premi: il best of saturday (secondo classificato) e best of sunday (secondo classificato) con il suo stile inconfondibile Chicano Style, di cui è tra le massime espressioni nel panoramo europeo.

El Chapo ha voluto ringraziare gli organizzatore della convention, Alessandro Centra e Alessandro Dell’Aquila e l’intero staff per l’ottima riuscita dell’evento a cui hanno partecipato tatuatori di primissimo livello.

L’ottimo risultato di Foggia, si aggiunge ai successi ottenuti recentemente a Noci, Manfredonia e Cosenza, dove ha conquistato i favori della critica e degli appassionati del settore.

