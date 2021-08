Elettra Lamborghini incinta, la showgirl spiazza tutti su Instagram: «Ciao da noi tre»

Elettra Lamborghini, da settimane, ha suscitato più di qualche sospetto da parte dei fan su una possibile gravidanza. L’opinionista dell’Isola dei Famosi, al momento, si trova in vacanza con il marito Afrojack ed ha pubblicato le voci che sembrano confermare l’arrivo di un bebè.

Elettra Lamborghini è incinta?

Dopo un anno impegnativo tra lotta al Covid, l’Isola dei Famosi e il nuovo singolo ‘Pistolero’, che continua a scalare le classifiche ed è già diventato un tormentone, la showgirl si gode un po’ di meritato relax. Al momento Elettra Lamborghini è in Grecia insieme ad Afrojack per cercare un po’ di pace, prima di iniziare a lavorare ovviamente su nuovi progetti.

Nelle ultime settimane, però, l’ereditiera che fa impazzire i giovani ha fatto parlare non solo per i suoi brani o per i suoi commenti da opinionista. Anzi. Elettra è finita al centro dell’attenzione per una presunta gravidanza. Dal suo canto non sono arrivate né smentite né conferme, ma alcuni scatti presenti sul suo profilo Instagram hanno alimentato la fuga di notizie. Specialmente dopo l’ultima foto postata sui social, in cui appare Elettra Lamborghini con un fisico ‘monumentale’ e tonico, con tanto di didascalia: “Selfie a Mykonos. Ciao da noi tre“. Non resta che aspettare.