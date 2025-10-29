PUBBLICITÀ
Elezioni regionali, da Qualiano 5 candidati: solo Ira Fele per il Centrodestra

Antonio Mangione
Sarà battaglia per le regionali anche a Qualiano: sono 5 i candidati in corsa. Per la coalizione di Centrodestra spicca la corsa ad uno scranno di Ira Fele, candidata con Fratelli d’Italia e moglie del deputato Michele Schiano di Visconti.

Nel centrosinistra invece si contano 4 candidati: c’è Massimiliano Porcelli per il Movimento Cinque Stelle, consigliere comunale e candidato a sindaco alle ultime Amministrative. Nella lista di Mastella ci sono Domenico Marrazzo, già consigliere comunale e metropolitano, e Giuseppina Russo, consigliera comunale a Qualiano. Per la lista socialista avanti c’è l’avvocato civilista Sascha Ferrillo, candidata alle ultime amministrative a Qualiano a sostegno di De Leonardis.

