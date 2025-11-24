PUBBLICITÀ
Elezioni regione Campania: Pd primo partito, la lista di De Luca insegue il M5S. Forza Italia tampona FdI

Secondo i dati delle liste in Campania secondo gli instant poll di Youtrend per Skytg24 pubblicati sui social il Pd tra il 16,5 e il 20,5%; il M5s tra il 9 e il 13%; la lista ‘a Testa alta’ (che fa riferimento a Vincenzo de Luca) al 6-8%; Casa Riformista tra il 4,5 e il 6,5%; Avs tra il 4 e il 6%, la lista Fico tra il 3,5 e il 5,5%. FdI al 14,5-18,5%; FI tra il 9 e il 13%, la Lega al 3,5% e il 5,5%, la lista Cirielli tra l’1,5 e il 3,5%. E’ la fotografia delle liste in Campania secondo gli instant poll di Youtrend per Skytg24 pubblicati sui social.

Nella terza proiezione di Opinio Italia per Rai, Roberto Fico è dato al 58,3%. Edmondo Cirielli al 36,7%. Al terzo posto ancora Giuliano Granato, attestato al 2,4%

Partito Democratico prima lista in Campania con il 18,5% dei voti. Sono i dati che emergono dalle proiezioni Opinio Italia per Rai con una copertura campione del 23%. Seguono Fratelli d’Italia (12,9%) e Forza Italia (11,1%) che si contendono il primato nel centrodestra.
Al momento, il Movimento 5 Stelle è al 10%, con consensi maggiori di “A testa Alta” (8%), lista che fa riferimento al presidente uscente Vincenzo De Luca. Poi la lista Roberto Fico presidente al 5,5%, Avanti Campania – PSI al 5,4%; Lega e Allenza Verdi Sinistra al 5,3% e Casa Riformista al 5,1%.

Elezioni regionali, al voto solo il 44,06%: la provincia di Napoli si ferma al 43,72%

