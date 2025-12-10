Era sparita nel nulla, Tatiana torna a parlare: “Chiedo scusa a tutti”

PUBBLICITÀ

Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, torna a far sentire la sua voce dopo la vicenda che ha scosso la città e destato allarme in tutta Italia. In un’intervista integrale trasmessa dalla trasmissione Chi l’ha visto, Tatiana ha affidato ai microfoni un messaggio di scuse: “Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò”.

La giovane era scomparsa il 24 novembre, per poi essere ritrovata 11 giorni dopo nella mansarda del suo amico Dragos Ioan Gheormescu, dove si era nascosta volontariamente. La decisione di sparire, inscenando una scomparsa, ha provocato dure critiche e polemiche, sia sui social che nei media, per la preoccupazione e l’ansia causate alla famiglia e alla comunità.

PUBBLICITÀ

Per proteggersi dalle critiche, Tatiana ha chiuso i propri profili social. Su Facebook, dove contava circa 9mila follower, restano ancora commenti critici sotto vecchi post, mentre il suo profilo Instagram principale e quello secondario, noto come “cacciatrice di emozioni”, sono stati completamente cancellati.

Nonostante la vicenda, la famiglia della giovane ha deciso di proteggerla e, come confermato dal loro legale, non verrà sporta alcuna denuncia nei confronti del 30enne che l’ha ospitata durante i giorni di assenza.

La Procura di Lecce sta effettuando ulteriori verifiche sulla vicenda, anche se le versioni di Tatiana e dell’amico sembrano concordare sul fatto che si tratti di un allontanamento volontario. Al momento resta sequestrato il cellulare del 30enne, nell’ambito degli accertamenti in corso.