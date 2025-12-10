PUBBLICITÀ
HomeCronacaEra sparita nel nulla, Tatiana torna a parlare: “Chiedo scusa a tutti”
CronacaCronaca nazionale

Era sparita nel nulla, Tatiana torna a parlare: “Chiedo scusa a tutti”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, torna a far sentire la sua voce dopo la vicenda che ha scosso la città e destato allarme in tutta Italia. In un’intervista integrale trasmessa dalla trasmissione Chi l’ha visto, Tatiana ha affidato ai microfoni un messaggio di scuse: “Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò”.

La giovane era scomparsa il 24 novembre, per poi essere ritrovata 11 giorni dopo nella mansarda del suo amico Dragos Ioan Gheormescu, dove si era nascosta volontariamente. La decisione di sparire, inscenando una scomparsa, ha provocato dure critiche e polemiche, sia sui social che nei media, per la preoccupazione e l’ansia causate alla famiglia e alla comunità.

PUBBLICITÀ

Per proteggersi dalle critiche, Tatiana ha chiuso i propri profili social. Su Facebook, dove contava circa 9mila follower, restano ancora commenti critici sotto vecchi post, mentre il suo profilo Instagram principale e quello secondario, noto come “cacciatrice di emozioni”, sono stati completamente cancellati.

Nonostante la vicenda, la famiglia della giovane ha deciso di proteggerla e, come confermato dal loro legale, non verrà sporta alcuna denuncia nei confronti del 30enne che l’ha ospitata durante i giorni di assenza.

La Procura di Lecce sta effettuando ulteriori verifiche sulla vicenda, anche se le versioni di Tatiana e dell’amico sembrano concordare sul fatto che si tratti di un allontanamento volontario. Al momento resta sequestrato il cellulare del 30enne, nell’ambito degli accertamenti in corso.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati