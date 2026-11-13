Erano già pronti per Capodanno, sequestrati 5 quintali di botti nel Casertano

Una vera e propria fabbrica clandestina di fuochi d’artificio scoperta dalla Guardia di Finanza a Vitulazio, in provincia di Caserta. Nel corso dei controlli sul territorio, i finanzieri hanno individuato due persone intente a scambiarsi del materiale in maniera sospetta nei pressi di un distributore di carburante. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di micce e materiale di innesco.

I successivi controlli hanno permesso di verificare che l’acquirente era sprovvisto delle necessarie autorizzazioni per la produzione e la commercializzazione di materiale esplodente. Da qui la decisione di procedere con una perquisizione nella sua abitazione, uno stabile di due piani situato nello stesso comune.

PUBBLICITÀ

All’interno dell’immobile i militari hanno scoperto un locale adibito a fabbrica clandestina di fuochi d’artificio, dove erano custoditi numerosi botti già confezionati e circa due chili di polvere da sparo sfusa. Altro materiale pirotecnico della stessa tipologia è stato trovato in un furgone, pronto per essere immesso nel mercato illegale.

Il bilancio dell’operazione è di oltre 1.000 artifici pirotecnici sequestrati, per un peso complessivo di quasi 460 chili. Di questi, ben 95 chili erano costituiti da massa attiva esplodente. Considerata l’elevata pericolosità del materiale, anche per le modalità di confezionamento da parte di una persona non certificata, tutto il materiale è stato trasferito in un deposito autorizzato.

Il responsabile della fabbrica clandestina è stato denunciato a piede libero per fabbricazione e commercio abusivo di materiale esplodente. Denunciato anche il soggetto che gli aveva ceduto il materiale di innesco, con l’ipotesi di concorso.

L’operazione è stata condotta dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva