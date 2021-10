Tullio e Giuseppe uccisi ad Ercolano, fermato il titolare della villetta

Due giovani incensurati uccisi in via Marsiglia ad Ercolano. Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella potrebbero essere stati scambiati per due ladri in procinto di compiere un furto. Il titolare della villetta si sarebbe precipitato all’esterno della sua abitazione dopo aver sentito l’allarme di casa, intorno alle ore 2 di notte. Sul posto sono giunti i magistrati della Procura e carabinieri. Tullio e Giuseppe sono entrambi di Portici. Le salme sono state trasportate al Policlinico di Napoli.

Fermato il titolare della villetta, infatti, Vincenzo Palumbo dovrà rispondere alla accuse degli investigatori. Sequestrata l’arma regolarmente detenuta. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri il 53enne avrebbe colpito i due ragazzi dal suo balcone, mirandoli da lontano.

I militari della Compagnia di Torre del Greco e del Nucleo investigativo di Torre Annunziata, coordinati dalla procura di Napoli, indagato per accertare quale siano state la dinamica e le motivazioni alla base del duplice omicidio. Dunque una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è lo scambio di persona.

LE INDAGINI SUGLI OMICIDI DEGLI STUDENTI AD ERCOLANO

Ieri sera si sarebbero recati a un campo di calcetto che si trova poco lontano dal luogo della tragedia. Poi sulla strada del ritorno si sarebbero fermati a scambiare due chiacchiere in auto.

“Ho sentito sparare, ma pensavo che fossero fuochi d’artificio, non colpi di pistola. Poi ho udito le sirene delle volanti, sono uscita e ho visto lo scempio”, racconta Sofia Cozzolino, che abita a pochi metti dalla villetta”Ho sentito sparare, ma pensavo che fossero fuochi d’artificio, non colpi di pistola. Poi ho udito le sirene delle volanti, sono uscita e ho visto lo scempio“, racconta la residente della zona.