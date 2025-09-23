Esce dal carcere di Nisida dopo il permesso e vi rientra con l’hashish, denunciato giovane detenuto

PUBBLICITÀ

È tornato in carcere dopo un permesso con un pacchetto di sigarette contenente un cospicuo quantitativo di hashish.

È successo nell’Istituto Penale Minorile di Nisida dove la Polizia Penitenziaria – coordinata dalla comandante Eleonora Ascione – ha denunciato il detenuto alla Procura.

A dare notizia dell’episodio sono il dirigente sindacale di CON.SI.PE.

Antonio Chiocca e il vicepresidente Luigi Castaldo, che, in una nota hanno sottolineato l’alto senso del dovere dimostrato dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio a Nisida “dove la carenza di organico supera il 50%”.

I due sindacalisti ribadiscono la necessità “di rafforzare il carcere minorile di Nisida con maggiori risorse, sia umane che economiche” ed evidenziano “lo stato di abbandono in cui l’istituto versa da tempo”.

“In tal senso, non può non destare riflessione il fatto che proprio ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia visitato l’isola di Nisida, constatandone da un lato la straordinaria bellezza paesaggistica e, dall’altro, le condizioni di abbandono strutturale e ambientale in cui versa”, aggiungono Chiocca e Castaldo. “Per questo motivo, il prossimo 25 settembre manifesteremo davanti al PRAP della Campania per dare sostegno a tutti quei reparti di Polizia Penitenziaria sofferenti a causa delle gravi e croniche carenze di organico”.

Il CON.SI.PE., infine, si congratula “con tutto il personale di Polizia Penitenziaria che, con professionalità e dedizione, continua ogni giorno ad assolvere con impegno e zelo i propri compiti istituzionali”.