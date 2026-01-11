PUBBLICITÀ
Esplosione durante la festa di nozze, otto morti: gli sposi uccisi nel sonno

Di Nicola Avolio
Un matrimonio trasformato in tragedia nel cuore di Islamabad, in Pakistan. Quella che doveva essere la prima mattinata di una nuova vita si è conclusa tra le macerie quando, nelle prime ore di domenica 11 gennaio, l’esplosione di una bombola di gas ha sventrato l’abitazione dove gli sposi e i loro ospiti stavano riposando.

Il bilancio, ancora provvisorio ma gravissimo, parla di un’intera famiglia distrutta proprio nel momento della sua massima gioia: otto i morti accertati finora, gli sposi e sei invitati. Lo riporta Newsweek.

L’incidente è avvenuto in un’area residenziale centrale della capitale pakistana, poco dopo la conclusione del ricevimento di nozze.

Secondo quanto riferito dalla polizia e dal funzionario governativo Sahibzada Yousaf, la deflagrazione di una bombola di GPL ha causato il crollo parziale dell’edificio e ha danneggiato seriamente quattro abitazioni vicine. Tra le almeno otto vittime accertate figurano tragicamente anche lo sposo e la sposa, sorpresi nel sonno insieme ai propri cari. Sette persone ferite sono state trasportate d’urgenza al Pakistan Institute of Medical Sciences, mentre il Primo Ministro Shehbaz Sharif, esprimendo profondo cordoglio, ha ordinato un’indagine completa sul caso.

La tragedia riaccende i riflettori sulla sicurezza domestica in Pakistan: a causa della cronica bassa pressione del gas naturale nelle reti cittadine, milioni di famiglie sono costrette a fare affidamento sulle bombole di gas liquido, spesso soggette a perdite fatali che trasformano le abitazioni in trappole mortali.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

