Esplosione tra Villaricca e Qualiano, lo scoppio nell’ex negozio Carpe Diem

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Poco dopo le ore 12 un’esplosione ha distrutto i locali di un’attività commerciale in via Consolare Campana a Villaricca, nei locali dell’ex negozio di abbigliamento Carpe Diem. All’interno erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in pizzeria.

Nell’esplosione sono rimasti feriti il proprietario e 2 operai: nessuno in pericolo di vita però hanno riportato ustioni su diversi parti del corpo. Pare che sia esplosa una bombola, ci sono verifiche in corso. Carabinieri sul posto per indagini e rilievi. Nell’esplosione i detriti dell’immobile sono stati rinvenuti in strada.

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La testimonianza di una persona

L’esplosione è stata avvertita a chilometri di distanza, anche sui social c’è stato tam-tam dei vari gruppi Facebook. Un testimone ha raccontato: “Ero lì al momento dell’esplosione stavo sull’altra corsia in macchina con me i miei due bambini piccoli ,la mia macchina è sbalzata da terra per il boato sono riuscita ad accelerare e a farmi più avanti ma ero scioccata perché i bambini piangevano in macchina e io vedevo solo cose volare e un fumo grigio, in quel momento non avevo capito cosa fosse successo ,mi sono fermata a pochi metri e ho chiamato mio marito perché ero sconvolta dal boato e perché la mia macchina è sbalzata da terra ,poi dopo ho visto che è il negozio Carpe Diem. È stato davvero un momento terribile“.

Il video dell’esplosione tra Villaricca e Qualiano