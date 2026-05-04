Evirato dalla moglie, l’avvocato Pisani: “Lo difenderò gratis”

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“Si tratta di un fatto di una violenza inaudita che impone una riflessione seria, equilibrata e finalmente libera da ideologie. Il nostro intervento sarà a tutela della vittima, ma anche di tutti coloro che subiscono violenze troppo spesso ignorate o minimizzate”. Lo annuncia l’ avvocato Angelo Pisani, fondatore del progetto “1523.it – Potere ai Diritti”, che così interviene sul gravissimo episodio avvenuto ad Angri dove un uomo è stato brutalmente mutilato dalla propria moglie.

“L’episodio di Angri – sottolinea Pisani, che fa sapere di essere disposto a difendere gratis l’ uomo evirato – rappresenta una scena che scuote le coscienze e richiama le istituzioni a un intervento concreto e responsabile”. Pisani annuncia anche che il movimento si costituìrà parte civile nel procedimento penale: “la violenza va condannata sempre, in ogni forma e indipendentemente da chi la commette”, conclude il professionista.

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E’ accaduto pomeriggio di venerdì 1 maggio ad Angri. Lei, 35 anni originaria del Bangladesh così come il convivente, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni gravissime. Lui, 41enne, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Una vicenda che ha scosso l’intera comunità di Angri e che riporta alla mente un caso che colpì l’opinione pubblica internazionale: era il 1993 quando Lorena Bobbitt evirò il marito John Wayne con un coltello da cucina mentre dormiva. Una dinamica analoga a quella avvenuta nel Salernitano.