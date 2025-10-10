PUBBLICITÀ
Fa sesso con la parente della sposa, marito beccato nella suite nuziale

Ha fatto sesso con l’amante durante il suo matrimonio ad Alghero. Lo sposo si è fatto beccato la parente stretta dalla sposa alla quale si era da poco legata per ‘sempre’. I due sono stati beccati a letto nella suite nuziale, dove il neo-sposo avrebbe dovuto passare la prima notte di nozze con la moglie. La cerimonia si è tenuta nei giorni scorsi in un noto albergo della Riviera del Corallo, come riportato da La Nuova Sardegna.

La sposa ha scoperto il tradimento poco dopo la mezzanotte, poichè lui era sparito dal ricevimento, facendo preoccupare tutti i presenti. La donna è andata a cercarlo nella camera d’albergo allestita per la prima notte insieme, pensando fosse andato a riposare. Poi quando ha aperto la porta, lo ha beccato nel bel mezzo di un tradimento insieme a una sua parente stretta.  La sposa arrabbiata tenta di sfilarsi la fede, ferendosi leggermente. Alla fine gli invitati lasciano l’albergo, mentre gli sposi vanno a dormire in camere diverse.

