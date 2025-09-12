“Faccio sempre la differenziata”, commerciante ‘modello’ multato ad Arzano

PUBBLICITÀ

Continua incessante il controllo della polizia locale sul territorio di Arzano per individuare gli sversatori dei sacchetti selvaggi e chi non differenziata i rifiuti. In via Pecchia e in via Annunziata gli agenti della polizia locale diretti dal comandante Biagio Chiariello hanno effettuato dei controlli a sorpresa ispezionando il contenuto dei sacchi selvaggi abbandonati da cittadini.

Un commerciante che, vedendo gli agenti, ha protestato rappresentando di essere cittadino “modello” sul tema. A tradirlo le prove certe rinvenute del negozio che, esibite , non potendo sfuggire, ha ammesso le responsabilità e di non effettuare la differenziata. Pesante la sanzione elevata ed é scattato il controllo all’attività commerciale.

I controlli in strada ad Arzano

Decine i verbali elevati ai “furbetti” che cercano indisturbati di porre in essere le loro vietate azioni in danno della decoro urbano. Ad essere sanzionate decine di persone degli stabili condominiali.

Un altro individuo é stato denunciato per abbandono rifiuti con deferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Il contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che non conosce sosta anzi intensifica le attività di controllo e di repressione, andrebbe associato anche ad una collaborazione dei cittadini che spesso manca.