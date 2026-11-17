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Avrebbero attestato falsamente l’avvenuta attività di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi della centrale nucleare del Garigliano in via di dismissione, ottenendo dall’Arera la liquidazione di circa due milioni di euro proprio per tale attività. Questa è l’ipotesi di accusa della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha inviato i carabinieri del Noe ad ispezionare la centrale di Sessa Aurunca, indagando cinque persone tra cui tre dirigenti della Sogin, la società incaricata di dismettere l’impianto.

L’indagine ha preso l’avvio da una segnalazione di reato datata 5 novembre 2025 da parte dell’Isin, relativa ad una presunta attività di etichettatura straordinaria dei fusti contenenti scorie nucleari, riportata in un verbale di due ispettori del 18 dicembre 2024; etichettatura che secondo l’Isin non sarebbe stata preceduta però, come prevedono le sue linee guida, da un’attività di caratterizzazione dei rifiuti.

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Dunque l’Isin a fine 2025 già ipotizzava un falso documentale, quindi la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha delegato i carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Caserta e del comando per la Tutela ambientale e sicurezza energetica di Roma (Tase), che hanno trovato alcune conferme alla segnalazione dell’Ispettorato nazionale. È stata così disposta l’ispezione nei locali della centrale.