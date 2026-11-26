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Figurano anche cavalli di razza tra i beni sequestrati nell’ambito di un’indagine della Polizia di Stato e della Dda di Napoli sul clan Moccia: i due indagati, storici affiliati all’organizzazione malavitosa di Afragola, sono accusati di avere agevolato il clan per conto del quale avrebbero gestito, traendone ingenti profitti, il mercato ortofrutticolo di Casoria.

Ai due, i fratelli Antonio (per il quale è stato disposto il carcere) e Ido Alcide Franzese, la Polizia di Stato (Sco, Sisco e Squadra Mobile della Questura di Napoli, coordinata dal primo dirigente Mario Grassia) ha notificato un arresto in carcere e un divieto di dimora emesso dal gip su richiesta della Procura antimafia partenopea. I reati, contestati dagli inquirenti nella forma aggravata, sono associazione di tipo mafioso e trasferimento di valori.

Oltre ai cavalli di razza, ai due sono stati sequestrati immobili auto, moto e quote di partecipazioni societarie, per diversi milioni di euro.

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