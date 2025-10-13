Festa del Sacro Cuore. Novità per i cantanti, i fuochi d’artificio e il palco

PUBBLICITÀ

Stamattina è stato presentato il programma della Festa del Sacro Cuore di Mugnano. Il sindaco Luigi Sarnataro e l’assessore Genny Santopaolo hanno svelato i dettagli per l’edizione del 2025. Saranno 3 i cantanti che si esibiranno in piazzale Cesare Pavese: Giusy Attanasio, Samurai Jay e Gianni Fiorellino. La novità è rappresentata anche dallo spettacolo piromusiciale che si terrà nell’area del mercato ittico e che sarà curato dalla famiglia Schiattarella. Nella kermesse mugnanese ci saranno anche gli spettacoli del comico Enzo Nicolò e del dj Tony Amatore.

“Faremo un evento a piazza Suor Maria Brando, fondatrice dell’Istituto del Sacro Cuore. Ci sarà lo spettacolo piromusicale che prevede lo sparo dei fuochi in sincronia con la musica: si esibiranno la famiglia mugnanese Schiattarella. La decisione di fare l’esibizione al mercato ittico è stata presa per il rispetto delle coltivazioni di pregio: è giusto alternare lo spettacolo classico a quello piromusicale“, ha dichiarato Sarnataro.

“Abbiamo portato la festa dove compete: davanti al Santuario del Sacro Cuore. Chiuderemo la piazza e installeremo un palco. In occasione della partita di Psv-Napoli sarà allestito un maxischermo per la partita al mercato ittico per potersi godere anche la Sagra del Pesce“, queste le parole di Santopaolo.