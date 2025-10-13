Festa del Sacro Cuore. Novità per i cantanti, i fuochi d’artificio e il palco

Stamattina è stato presentato il programma della Festa del Sacro Cuore di Mugnano. Il sindaco Luigi Sarnataro e l’assessore Genny Santopaolo hanno svelato i dettagli per l’edizione del 2025. Saranno 3 i cantanti che si esibiranno in piazzale Cesare Pavese: Giusy Attanasio, Samurai Jay e Gianni Fiorellino. La novità è rappresentata anche dallo spettacolo piromusiciale che si terrà nell’area del mercato ittico e che sarà curato dalla famiglia Schiattarella. Nella kermesse mugnanese ci saranno anche gli spettacoli del comico Enzo Nicolò e del dj Tony Amatore.
“Faremo un evento a piazza Suor Maria Brando, fondatrice dell’Istituto del Sacro Cuore. Ci sarà lo spettacolo piromusicale che prevede lo sparo dei fuochi in sincronia con la musica: si esibiranno la famiglia mugnanese Schiattarella. La decisione di fare l’esibizione al mercato ittico è stata presa per il rispetto delle coltivazioni di pregio: è giusto alternare lo spettacolo classico a quello piromusicale“, ha dichiarato Sarnataro.
“Abbiamo portato la festa dove compete: davanti al Santuario del Sacro Cuore. Chiuderemo la piazza e installeremo un palco. In occasione della partita di Psv-Napoli sarà allestito un maxischermo per la partita al mercato ittico per potersi godere anche la Sagra del Pesce“, queste le parole di Santopaolo.
Il manto d’oro del Sacro Cuore sfilerà nelle strade per la Festa a Mugnano