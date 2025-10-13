PUBBLICITÀ
HomePoliticaFesta del Sacro Cuore. Novità per i cantanti, i fuochi d'artificio e...
PoliticaPolitica locale

Festa del Sacro Cuore. Novità per i cantanti, i fuochi d’artificio e il palco

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Festa del Sacro Cuore. Novità per i cantanti, i fuochi d'artificio e il palco
Festa del Sacro Cuore. Novità per i cantanti, i fuochi d'artificio e il palco
PUBBLICITÀ

Stamattina è stato presentato il programma della Festa del Sacro Cuore di Mugnano. Il sindaco Luigi Sarnataro e l’assessore Genny Santopaolo hanno svelato i dettagli per l’edizione del 2025. Saranno 3 i cantanti che si esibiranno in piazzale Cesare Pavese: Giusy Attanasio, Samurai Jay e Gianni Fiorellino. La novità è rappresentata anche dallo spettacolo piromusiciale che si terrà nell’area del mercato ittico e che sarà curato dalla famiglia Schiattarella. Nella kermesse mugnanese ci saranno anche gli spettacoli del comico Enzo Nicolò e del dj Tony Amatore.

Faremo un evento a piazza Suor Maria Brando, fondatrice dell’Istituto del Sacro Cuore. Ci sarà lo spettacolo piromusicale che prevede lo sparo dei fuochi in sincronia con la musica: si esibiranno la famiglia mugnanese Schiattarella. La decisione di fare l’esibizione al mercato ittico è stata presa per il rispetto delle coltivazioni di pregio: è giusto alternare lo spettacolo classico a quello piromusicale“, ha dichiarato Sarnataro.

PUBBLICITÀ

Abbiamo portato la festa dove compete: davanti al Santuario del Sacro Cuore. Chiuderemo la piazza e installeremo un palco. In occasione della partita di Psv-Napoli sarà allestito un maxischermo per la partita al mercato ittico per potersi godere anche la Sagra del Pesce“, queste le parole di Santopaolo.

Il manto d’oro del Sacro Cuore sfilerà nelle strade per la Festa a Mugnano

 

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati