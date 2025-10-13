Il manto d’oro del Sacro Cuore sfilerà nelle strade per la Festa a Mugnano

PUBBLICITÀ

L’edizione 2025 della Festa del Sacro Cuore di Gesù sarà scandita dalla tradizionale processione di domenica 19 ottobre. Dopo le messe del mattino, la statua del cosiddetto Scauzone inizierà il suo percorso per le strade di Mugnano e quest’anno sarà ricoperta da un manto d’oro. Per questo motivo ci sarà un’importante presenza delle forze dell’ordine che vigileranno sullo svolgimento.

“In quest’anno Giubilare le suore omaggeranno del manto d’oro la Statua del Sacro Cuore di Gesù inoltre ricordo che saremo santuario, inoltre Suor Maria Brando è in odore di beatificazione. La statua sarà ricoperta degli ori che i tanti cittadini, mugnanesi e non, gli hanno omaggiato. Alla luce di ciò abbiamo fatto richiesta ai carabinieri di Mugnano e Marano di attenzionare maggiormente la processione. Ci saranno più militari, più agenti municipali e i più volontari della protezione civile“, queste le parole dell’assessore Genny Santopaolo che ha spiegato la sinergia tra l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine. I cittadini potranno seguire la processione grazie al gps che segnalerà la presenza della statua tra le vie cittadine.

