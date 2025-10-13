PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàIl manto d'oro del Sacro Cuore sfilerà nelle strade per la Festa...
Attualità e Società

Il manto d’oro del Sacro Cuore sfilerà nelle strade per la Festa a Mugnano

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Il manto d'oro del Sacro Cuore sfilerà nelle strade per la Festa a Mugnano
Il manto d'oro del Sacro Cuore sfilerà nelle strade per la Festa a Mugnano
PUBBLICITÀ

L’edizione 2025 della Festa del Sacro Cuore di Gesù sarà scandita dalla tradizionale processione di domenica 19 ottobre. Dopo le messe del mattino, la statua del cosiddetto Scauzone inizierà il suo percorso per le strade di Mugnano e quest’anno sarà ricoperta da un manto d’oro. Per questo motivo ci sarà un’importante presenza delle forze dell’ordine che vigileranno sullo svolgimento.

In quest’anno Giubilare le suore omaggeranno del manto d’oro la Statua del Sacro Cuore di Gesù inoltre ricordo che saremo santuario, inoltre Suor Maria Brando è in odore di beatificazione. La statua sarà ricoperta degli ori che i tanti cittadini, mugnanesi e non, gli hanno omaggiato. Alla luce di ciò abbiamo fatto richiesta ai carabinieri di Mugnano e Marano di attenzionare maggiormente la processione. Ci saranno più militari, più agenti municipali e i più volontari della protezione civile“, queste le parole dell’assessore Genny Santopaolo che ha spiegato la sinergia tra l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine. I cittadini potranno seguire la processione grazie al gps che segnalerà la presenza della statua tra le vie cittadine.

PUBBLICITÀ

Festa del Sacro Cuore. Novità per i cantanti, i fuochi d’artificio e il palco

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati