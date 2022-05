Coppia lascia il lavoro per fare video sexy: “Guadagniamo 50 volte di più”

Una coppia di fidanzanti ha lasciato il lavoro per fare dei video sexy ed hanno confidato “Guadagniamo 50 volte di più”. La storia di Matteo e Vittoria è stata nuovamente raccontata dalla trasmissione Fuori dal Coro. I due fidanzati di Varese di 26 e 24 anni hanno deciso di abbandonare i rispettivi lavori per creare contenuti a luci rosse da pubblicare online. “Lui prima faceva il vicedirettore in un supermercato, mentre io la cameriera”, spiega la ragazza, sottolineando di aver iniziato per scommessa, però, avemdp come dichiarato obiettivo di un maggior riscontro economico.

“Ora guadagniamo 40-50 di più di prima“, le fa eco il fidanzato, ammettendo che i genitori non sono stati entusiasti di questo cambio di vita. “Mio padre l’ha accettato completamente, mia madre ha avuto un attimo di perplessità in più“, spiega, rivelando d’immaginare un futuro lontano dall’Italia.

Albergo a 1 euro se ti fai filmare senza sosta, arriva la prima coppia

Una vacanza per 2 al prezzo di 1 euro a notte in un albergo ma c’è il trucco streaming. Si tratta di un’offerta decisamente conveniente quella fatta dallo Stupido Hotel di Rimini, ma “a patto che gli ospiti paghino con la privacy”, spiega Fabio Siva, gestore della struttura già ribattezzata l’albergo “Grande Fratello”. Gli ospiti infatti devono farsi riprendere in diretta streaming sui social 24 ore su 24. Ecco che sono già sono arrivati i primi 2 clienti, si tratta della coppia formata da Monika Martignani, 42 anni impiegata logistica di Imola e da Giovanni Bottiglieri, 43enne ingegnere di Ferrara, residenti a Bologna.

“Mi hanno colpito il modo in cui si sono posti davanti alla telecamera e la loro complicità – spiega Siva – Sono convinto che l’entusiasmo e l’originalità debbano essere le caratteristiche principali dei protagonisti dello Stupido Hotel Show, che devono essere persone che hanno qualcosa di interessante da comunicare e da condividere con gli altri già lontano dallo schermo”.