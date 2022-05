La storia di ‘Mixed by Erry’ diventa un film: a Napoli le riprese sul ‘re’ delle musicassette pirata

Sono in corso a Napoli le riprese del film su Mixed by Erry, la storia del ‘re’ delle musicassette pirata, autore del brand “falso originale”. Al secolo Enrico Frattasio, il dj di Forcella divenne famosissimo negli anni ’90 con lo slogan, divenuto poi cult, “la dimensione ideale per un ascolto pulito”. Le prime immagini dal set, che vede alla regia Sydney Sibilia, è lo stesso Erry che ha pubblicato alcune immagini sui suoi social.

Ai tempi, le musicassette mixate da Erry erano una vera e propria moda. Chiunque, dal centro storico alla parte alta della città, le ascoltavano ascoltavano in auto, a casa, fuori ai bar o sul lungomare. Era possibile trovarle anche in giro sulle bancarelle, e ovviamente sulle copertine vi era anche la simpatica scritta: “Attenzione: le cassette con fotocopia non sono Mixed by Erry”, mentre alla fine di ogni canzone la voce del dj ripeteva “Questa cassetta è mixed by Erry”. Ad un certo punto, finirono anche nei mercati di Hong Kong, Singapore e Bulgaria. Una diffusione, che ha contribuito ad alimentarne il mito.

Il film su Mixed by Erry

Il regista ha voluto girare proprio a Napoli il film sul famoso dj, ripercorrendo i luoghi che hanno contribuito alla creazione del mito. Le location sono state scelte in diverse zone della città, da piazza Mercato e piazza del Carmine. Dal Duomo al Lungomare, da piazza Vittoria al lido Mappatella. Dopo 30 anni, anche Enrico Frattasio è tornato a rivivere quei posti, ospite del set cinematografico.