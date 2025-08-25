Fingono di gettarsi sotto le auto, il pericoloso gioco social: uno viene travolto

PUBBLICITÀ

Un gioco che per poco non finisce in tragedia: un salto sul marciapiede e l’altro in strada ad ogni passaggio delle auto.

Fino a quando una vettura non è riuscita ad evitare il pedone e lo ha investito.

La vittima, trasportata agli Spedali civili in codice rosso ma non in pericolo di vita, è un ventisettenne irlandese in vacanza con un amico sulla sponda bresciana del Lago di Garda che sabato notte a Gardone Riviera con i coetanei ha dato vita ad un gioco pericoloso che poteva costare loro ancora più caro. Dopo aver esagerato con l’alcol in due hanno iniziato a far finta di lanciarsi sotto le auto in transito lungo la Gardesana, la strada che costeggia il lago di notte, passate le due. Ad avere la peggio è stato il ventisettenne sbalzato sul cofano di una Porsche e poi scaraventato a terra sotto gli occhi dell’amico e di altri giovani che erano nelle vicinanze e sono subito accorsi. Il giovane se l’è cavata con un mese di prognosi, ma gli inquirenti stanno facendo piena luce su quello che al momento pare essere un episodio isolato da parte di ragazzi ubriachi, anche se da tempo rimbalzano sui social sfide fra i giovani come quella del train surfing con ragazzini che si aggrappano a treni e metro in movimento.

In questo caso, dai primi accertamenti non si tratterebbe di una “sfida di coraggio” da mostrare online come nei casi dei giovani che sfidano il brivido sdraiandosi in mezzo alla strada. I due ragazzi non avrebbe infatti registrato alcun video e non avrebbe pubblicato nulla sui social.

Per questo i carabinieri ritengono che sia stata una bravata figlia dell’abuso di alcol. Una bravata comunque ripresa in video: quelli però delle telecamere di sorveglianza. L’automobilista tedesco – negativo ai test di alcol e droga – ha spiegato alle forze dell’ordine di non aver potuto evitare l’incidente perché si è trovato improvvisamente il giovane davanti. Ma altri viaggiatori prima di lui avrebbero segnalato la presenza dei ragazzi che si gettavano in strada. L’impatto è stato violento come dimostra il parabrezza della Porsche distrutto sul lato del guidatore, ma il 27enne fortunatamente non ha riportato conseguenze troppo gravi. I medici hanno stabilito una prognosi provvisoria di 30 giorni per una ferita alla fronte e la frattura dell’osso frontale oltre a delle contusioni polmonari.