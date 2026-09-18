Rapina al centro commerciale La Birreria, catturato dopo il riconoscimento in foto

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«Io so perché state qui. Ho fatto una stronzata stamattina ma mi sono già disfatto della refurtiva quindi qui non troverete nulla». In queste parole l’epilogo della giornata vissuta pericolosamente dal 46enne di Miano Federico Casoria, arrestato dagli uomini del commissariato di Scampia insieme a quelli della Squadra Mobile.

L’uomo, residente in via Valente, è finito in manette per una rapina effettuata in una nota gioielleria del Centro commerciale La Birreria a Miano. Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, Casoria sarebbe entrato nel negozio chiedendo di poter visionare delle collanine per il compleanno della figlia.

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Una delle commesse avrebbe così aperto la cassaforte per prelevare la merce e in quel momento Casoria le sarebbe balzato alle spalle, buttandola in terra e tappandole la bocca con una mano, minacciando la ragazza di averla sparata se avesse reagito.

In pochi minuti avrebbe portato via alcuni preziosi presenti all’interno del caveau e sarebbe scappato via. Una volta giunti sul posto, gli uomini del commissariato di Scampia hanno chiesto di poter visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza e uno degli agenti, profondo conoscitore delle dinamiche criminali del territorio, avrebbe identificato in Casoria l’autore del raid.

Giunti presso casa sua, anche con il supporto degli uomini della Mobile, i poliziotti hanno atteso il rientro a casa di Casoria che non ha potuto fare altro che ammettere quanto accaduto e farsi ammanettare. Domani per lui è attesa l’udienza di convalida.