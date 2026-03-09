PUBBLICITÀ
Folle fuga a 200 km/h da Giugliano ad Arzano, due giovani arrestati dopo il lungo inseguimento

Nicola Avolio
Ultima modifica:
A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza due ragazzi napoletani di 20 e 19 anni.

Sono più o meno le 14 quando i militari intimano l’Alt alla Vw Golf GTI con targa polacca che non si ferma.

Inizia un lungo inseguimento con l’auto tedesca che imbocca l’asse mediano con picchi di velocità che raggiungono i 200 km/h per poi proseguire nelle strade di Arzano e Casoria dove tenta di speronare un’altra auto dei carabinieri che aveva tentato di sbarrargli la strada. I due a bordo della Golf si dileguano tra Casavatore e Secondigliano.

I ragazzi vengono perquisiti, addosso le chiavi del box. Nel garage i carabinieri trovano la Golf e tanta droga.

10 panetti di hashish per quasi 900 grammi di droga, 150 grammi tra stecche e bustine di marijuana e hashish, 230 grammi di cocaina con 295 dosi già pronte per la vendita al dettaglio. Sequestrati anche 655 euro in contanti, bilancini di precisione, 2 telefoni cellulari e diverso materiale per la vendita al dettaglio.

Questo, in pochi giorni, è il terzo arresto per “fuga pericolosa” effettuato dai carabinieri a Napoli e provincia.

Il primo è avvenuto venerdì scorso a Napoli nel quartiere Barra mentre il secondo sabato a Pozzuoli. Ora è stata la volta di Giugliano. Fughe, alta velocità e manovre pericolose che abbracciano tutta la provincia da Nord a Sud.

