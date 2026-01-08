Follia a Napoli, in scooter nella ZTL investe il vigile che gli aveva intimato l’alt

PUBBLICITÀ

Momenti di tensione nel centro di Napoli, dove un agente della polizia municipale è stato investito mentre era in servizio. L’episodio è avvenuto tra via Toledo e piazza Trieste e Trento, in piena ZTL, quando un motociclo ha percorso la zona vietata al traffico. Il vigile ha tentato di fermare il conducente per un controllo, ma quest’ultimo, invece di arrestarsi, ha improvvisamente accelerato travolgendo l’agente e dandosi poi alla fuga. Nell’impatto il poliziotto ha riportato ferite al braccio e alla mano. La notizia è riportata da Il Mattino.

Soccorso immediatamente, l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Paolo: è rimasto sempre cosciente e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, non emergendo al momento traumi gravi. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità del responsabile. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona saranno determinanti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il motociclista.

