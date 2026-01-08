PUBBLICITÀ
HomeCronacaFollia a Napoli, in scooter nella ZTL investe il vigile che gli...
CronacaCronaca locale

Follia a Napoli, in scooter nella ZTL investe il vigile che gli aveva intimato l’alt

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Follia a Napoli, in scooter nella ZTL investe il vigile che gli aveva intimato l'alt
Follia a Napoli, in scooter nella ZTL investe il vigile che gli aveva intimato l'alt
PUBBLICITÀ

Momenti di tensione nel centro di Napoli, dove un agente della polizia municipale è stato investito mentre era in servizio. L’episodio è avvenuto tra via Toledo e piazza Trieste e Trento, in piena ZTL, quando un motociclo ha percorso la zona vietata al traffico. Il vigile ha tentato di fermare il conducente per un controllo, ma quest’ultimo, invece di arrestarsi, ha improvvisamente accelerato travolgendo l’agente e dandosi poi alla fuga. Nell’impatto il poliziotto ha riportato ferite al braccio e alla mano. La notizia è riportata da Il Mattino.

Soccorso immediatamente, l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Paolo: è rimasto sempre cosciente e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, non emergendo al momento traumi gravi. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità del responsabile. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona saranno determinanti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il motociclista.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati