Marco muore nell’incidente in Irpinia, addio al 45enne

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Domenica notte Marco Della Vista ha perso la vita finendo con l’auto contro un muro. L’incidente si è verificato in contrada Piano dell’Olmo, strada che collega Zungoli ai comuni della Baronia e della Valle dell’Ufita. Della Vista è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo: le indagini sono condotte dei carabinieri.

“Brutto risveglio, una terribile notizia colpisce oggi il nostro paese e soprattutto la nostra famiglia. È difficile trovare le parole quando se ne va così, improvvisamente, un ragazzo di 45 anni. Mio cugino Marco, un ragazzo d’oro, un lavoratore. Sempre sorridente, allegro, con una battuta pronta e soprattutto con una parola di conforto per tutti. Ci sono notizie che non vorresti mai ricevere e momenti nei quali continui a chiederti perché. Non è giusto. Non è giusto andarsene così, così giovane.

Oggi Zungoli perde uno dei suoi figli e noi perdiamo un pezzo della nostra famiglia, dei nostri ricordi, della nostra vita. Voglio ricordarti come sei sempre stato: con il sorriso. Ciao Marco. ❤️ Che la terra ti sia lieve“, scrive Corrado.

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“Un dolore immenso ha scosso la nostra comunità. Ha perso la vita un nostro compaesano MARCO DELLA VISTA 🙏😰di anni 45 in un incidente stradale. Non ho parole per commentare la perdita di una bravissima persona, sempre disponibile, col sorriso sulle labbra e pronto ad aiutare al prossimo. Faceva il barista ma sino a qualche mese fa faceva anche parte del 118. Ciao Marco💔mi chiamavi MISTER in segno di rispetto essendo stato il tuo allenatore nella squadra di calcio della Zungolese 🤗eri troppo educato nn dovevi andare via così presto. R. I. P. Marco un destino crudele ti ha portato via“, scrive Angelo.