Forte scossa di terremoto: epicentro ad Avellino, ma la terra ha tremato anche nell’intera Campania

Luciano Mottola
Di Luciano Mottola
Un nuovo terremoto ha fatto tremare la provincia di Avellino nella serata di sabato. La scossa, di magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4 secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stata chiaramente avvertita dalla popolazione.

Il sisma si è propagato anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento, dove in molti hanno raccontato di aver percepito un forte boato seguito da un breve ma intenso movimento del suolo. Numerose le chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco, ma almomento non si registrano danni o feriti.

Solo ventiquattr’ore prima, nella stessa zona, era stata avvertita un’altra scossa di minore entità, segno di una rinnovata attività sismica nell’area irpina, storicamente sensibile ai movimenti tellurici.

Gli esperti dell’INGV stanno monitorando l’evoluzione della sequenza per valutare eventuali repliche nelle prossime ore.

