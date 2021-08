Una forte scossa di terremo, di magnitudo 4.3, è stata registrata dai sismografi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel palermitano alle ore 6.14. L’epicentro è stato localizzato in mare, al largo di Cefalù.

Un terremoto di magnitudo 4.3, secondo le stime dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), è avvenuto alle 6,14 al largo della Sicilia a una profondità di circa 6 chilometri. L’epicentro è stato localizzato presso Cefalù, in provincia di Palermo. Il sisma è stato abbastanza intenso da essere avvertito in modo netto dalla popolazione, in particolare nei paesi delle Madonie, catena che si trova nell’entroterra appena dietro la linea di costa. Anche a Palermo in molti sono stati svegliati dal tremore. «Finora non abbiamo ricevuto alcuna richiesta di intervento per danni a persone e cose» affermano dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Palermo.