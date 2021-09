Francesca Cipriani impazzita al GF Vip, capriole a terra e urla dopo il messaggio del fidanzato

Francesca Cipriani è sicuramente già riconosciuti per i suoi urletti ed il suo stile sempre un po’ in evidenza. Ma al Grande Fratello Vip sembra aver davvero esagerato con la sua regione, lasciando tutti a bocca aperta dopo il messaggio da parte del fidanzato. La showgirl, ascoltando la voce del compagna, è praticamente impazzita. Prima si butta a terra fingendo di svenire, poi urla a squarciagola.

«Ti amo amore, per tutta l’eternità». Alcuni inquilini ridevano imbarazzati, altri sono rimasti pietrificati. Sul web in molti hanno definito assurda la reazione della donna accusandola del fatto di aver voluto soltanto attirare l’attenzione. E, in effetti, la reazione è stata decisamente esagerata.

Francesca Cipriani racconto il suo incontro con il fidanzato

«Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena», le parole sul fidanzato 30enne che ha rilasciato in un’intervista a Chi prima del suo ingresso nella casa. “Tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Poi non ci siamo più lasciati”.

Grande Fratello Vip, un concorrente rivela la durata: «Possiamo restare fino a 9 mesi»

Molto probabilmente, e sempre con l’aiuto degli ascolti ‘positivi’, anche questa sesta edizione del Grande Fratello sarà abbastanza lunga. A svelarlo è Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani e concorrente del GF Vip 6. Stando a quanto raccontato da Velvet Gossip, il ragazzo si sarebbe aperto sul tema con Sophie Codegoni. “Da contratto sono 93 giorni, in teoria fino a dicembre, ma c’è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma” – avrebbe confidato Nicola Pisu alla giovane ex tronista di Uomini e Donne.

Se gli ascolti non dovessero essere soddisfacenti, come ha spiegato anche lo schermitore Aldo Montano, il Grande Fratello Vip dovrebbe spegnere tutti i riflettori lunedì 13 dicembre. Non è detto però che sarà così. L’anno scorso, infatti, in molti hanno festeggiato Natale e Capodanno insieme ai vipponi. Chissà, se quest’anno, accadrà nuovamente.