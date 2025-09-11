PUBBLICITÀ

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulla morte di Francesco Ortucci, l’operaio 54enne originario di Casaluce, deceduto questa mattina in un cantiere edile a Vittorito, in provincia di L’Aquila, dove era impegnato nei lavori di ricostruzione post-sisma.

Francesco morto dopo la caduta in cantiere, la Procura apre un fascicolo d’indagine

La Procura della Repubblica di Sulmona ha disposto l’esame autoptico per accertare con precisione le cause del decesso, dopo che alcuni colleghi della vittima hanno ipotizzato un malore improvviso. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, l’uomo sarebbe precipitato da un ponteggio da un’altezza superiore ai 10 metri. Resta da capire se la caduta sia stata provocata da un malore o da altre dinamiche legate a eventuali carenze nelle misure di sicurezza del cantiere.

Sul posto sono intervenuti il procuratore capo Luciano D’Angelo e il sostituto procuratore Stefano Iafolla, che hanno coordinato i primi rilievi insieme ai carabinieri e agli ispettori dell’Asl. La salma è stata trasferita all’ospedale civile dell’Aquila, dove verrà eseguito l’esame autoptico nei prossimi giorni.

L’esito dell’autopsia sarà determinante per delineare le responsabilità dell’accaduto e stabilire se si sia trattato di un tragico incidente sul lavoro o di un evento sanitario improvviso. Solo dopo il riscontro medico-legale, infatti, sarà possibile per la Procura proseguire le indagini con maggiore chiarezza.