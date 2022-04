Morte di Freddy Rincon, il ricordo di Batman Taglialatela: “Mi ricordo di quella festa con la parrucca bionda…”

L’ex stella del calcio colombiano Freddy Rincon, capitano della squadra nazionale e centrocampista di Napoli e Real Madrid, è morto a Cali, nel sud-ovest della Colombia, dove era ricoverato dopo aver subito un incidente stradale due giorni prima. L’ex giocatore 55enne era stato ricoverato lunedì scorso in condizioni critiche, dopo una violenta collisione tra un autobus e il furgone su cui viaggiava. “Nonostante tutti gli sforzi fatti dal nostro team medico, il paziente Freddy Eusebio Rincon Valencia è morto oggi”, ha reso noto la clinica Imabanaco di Cali, dove era in cura. Soprannominato “El Coloso” (“il colosso”), Rincon è stato una delle stelle della nazionale colombiana durante i Mondiali del 1990 in Italia e ha fatto parte della generazione d’oro colombiana che si è qualificata per tre Mondiali consecutivi (1990, 1994 e 1998). Ha giocato per Real Madrid (Spagna), Napoli (Italia), Palmeiras e Corinthians (Brasile) e America de Cali (Colombia).

Da tutto il mondo stanno arrivando le condoglianze per Rincon. Anche dai suoi ex amici di squadra del Napoli, come Pino batman Taglialatela. L’ex portiere azzurro lo ricorda così sui social: “Abbiamo passato un anno splendido insieme, hai avuto qualche problema ad ambientarti ma grazie al tuo splendido carattere sempre positivo e sorridente sei diventato uno di “famiglia” nel Napoli. È bastato poco per diventare amici, davvero poco, e lo siamo stati sempre . Voglio ricordare quella trasferta a Riga e il dopo gara in hotel a festeggiare il passaggio di turno con tutti in una stanza, tu entrasti con una parrucca bionda ridemmo fino all’alba tutti insieme e oggi tutti insieme piangiamo per darti l’ultimo saluto amico mio”.

Vincenzo Guerini è stato il primo allenatore di Freddy Rincon in Italia. Il tecnico, seppur soltanto per 6 giornate, guidò il Napoli nella stagione 1994-95 quando la gestione societaria fu data alla famiglia Gallo. Sono tanti i ricordi che legano l’ex allenatore azzurro al giocatore colombiano scomparso purtroppo questa mattina dopo un terribile incidente in auto. Guerini ha rilasciato un’intervista a CalcioNapoli24.it: “E’ stata una notizia tremenda. Anche se l’ho allenato poco perchè praticamente fui esonerato solo 6 partite. Giorni fa avevo sentito alla televisione del terribile incidente stradale, pensavo si fosse ripreso perchè non se ne parlava più. Avevo questa speranza forte ed invece stamattina c’è stato l’annuncio che nessuno avrebbe ami voluto sentire”.