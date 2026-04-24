Trovati 33 fucili e 7 pistole a Caserta, imprenditori finisce nei guai

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta hanno bussato a casa dell’imprenditore delle cave e all’interno vi hanno scoperto un piccolo arsenale non denunciato. Così è scattato l’arresto per Luserta ai sensi della normativa sulle armi.

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Dalle successive verifiche effettuate dai carabinieri, è emerso che le armi erano del padre dell’imprenditore che quest’ultimo non ne aveva denunciato la detenzione. In seguito a tali accertamenti, il tribunale ha convalidato l’arresto dell’imprenditore, confermando dunque la sussistenza del reato, ma non ha emesso misura disponendo la liberazione dell’uomo.