HomeCronacaTrovati 33 fucili e 7 pistole a Caserta, imprenditori finisce nei guai
CronacaCronaca locale

Trovati 33 fucili e 7 pistole a Caserta, imprenditori finisce nei guai

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Trovati 33 fucili e 7 pistole a Caserta, imprenditori finisce nei guai
Trovati 33 fucili e 7 pistole a Caserta, imprenditori finisce nei guai
PUBBLICITÀ

Il noto imprenditore del settore estrattivo ha ricevuto la visita dei carabinieri che hanno trovato 33 fucili e 7 pistole. Le armi, si è scoperto, erano del padre che non le aveva però denunciate. Trentatré fucili e sette pistole sono stati sequestrati dai carabinieri a Caserta, a casa del noto imprenditore del settore estrattivo Antonio Luserta, che è stato arrestato e posto ai domiciliari ma che lo stesso tribunale ha poi rimesso in libertà.

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta hanno bussato a casa dell’imprenditore delle cave e all’interno vi hanno scoperto un piccolo arsenale non denunciato. Così è scattato l’arresto per Luserta ai sensi della normativa sulle armi.

PUBBLICITÀ

Dalle successive verifiche effettuate dai carabinieri, è emerso che le armi erano del padre dell’imprenditore che quest’ultimo non ne aveva denunciato la detenzione. In seguito a tali accertamenti, il tribunale ha convalidato l’arresto dell’imprenditore, confermando dunque la sussistenza del reato, ma non ha emesso misura disponendo la liberazione dell’uomo.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ