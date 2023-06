Fulvio Filace morto dopo l’esplosione in Tangenziale a Napoli, la famiglia: “Vogliamo la verità”

PUBBLICITÀ

La famiglia di Fulvio Filace, il giovane studente universitario che ha perso la vita in seguito dell’esplosione in Tangenziale, chiede rispetto per il loro dolore ed una chiara indagine per accertare le responsabilità di quanto accaduto.

Il tragico incidente ha avuto luogo venerdì scorso. L’automobile su cui viaggiava Fulvio, un prototipo sperimentale diesel/elettrico, è esplosa durante il percorso sulla Tangenziale di Napoli. A bordo dell’auto si trovava anche Maria Vittoria Prati, un primo ricercatore del Cnr, che purtroppo è deceduta tre giorni dopo a causa delle gravi ustioni riportate.

Chi è Fulvio Filace?

Fulvio Filace, un giovane di soli 25 anni, laureando dell‘Università Federico II di Napoli e ricercatore del Consiglio Nazionale per le Ricerche.

Stava svolgendo un tirocinio presso il CNR per ottenere i crediti necessari per la sua laurea magistrale in Ingegneria, quando si è verificato il drammatico accaduto che gli ha portato via la vita.

Il giovane ragazzo, in seguito all’esplosione del veicolo, aveva riportato gravi ustioni che ricoprivano circa il 70% del suo corpo. Dopo essere stato ricoverato nel Centro Grandi Ustionati del Cardarelli, aveva affrontato due delicati interventi chirurgici. Fino a ieri le sue condizioni erano state considerate stabili, ma purtroppo questa mattina è stato colto da una grave crisi respiratoria, provocata dalle lesioni subite dall’apparato respiratorio.

Le parole dei genitori

“Siamo emotivamente distrutti per la perdita di Fulvio. Non ci sono più i sogni di quel ragazzo gentile di 25 anni. Non c’è più la speranza di una famiglia che sta patendo un dolore insopportabile. Purtroppo nelle ultime ore le sue condizioni erano peggiorate. Ringraziamo chiunque ci stia dedicando un messaggio di vicinanza. Vi chiediamo rispetto per questo momento drammatico, in attesa che la verità e i responsabili della morte di Fulvio vengano presto a galla”, hanno detto i genitori del ragazzo, profondamente addolorati dalla perdita e in cerca di verità.