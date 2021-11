Furbetti del Reddito e della disoccupazione: operai di Grumo e Fratta scoperti dalla Finanza

Scovati operai irregolari in una fabbrica di calzature in un palazzo ad Aversa. Gli accertamenti della guardia di finanza hanno consentito di accertare la presenza di 6 operai in nero all’interno dell’opificio. Tre di questi percepivano il “reddito di cittadinanza”. Di questi uno è residente a Grumo Nevano e l’altro a Napoli. I militari hanno individuato anche un quarto soggetto di Frattaminore. Questo risultava percettore di indennità di disoccupazione, (la cosiddetta “Naspi). Le loro posizioni saranno comunicate ai competenti Uffici Ispettivi del Lavoro ed all’Autorità Giudiziaria. Saranno sottoposti alle previste sanzioni penali. Anche la decadenza del beneficio in uno al recupero delle somme indebitamente percepite.

Le verifiche ambientali nell’opificio

Le fiamme gialle hanno posto l’attenzione su diversi aspetti dell’opificio ad Aversa. I piani superiori dello stabile risultano abitati. Il titolare dell’azienda, 53enne di Aversa, operava in assenza di autorizzazioni per l’emissione in atmosfera. Non era in regola con la normativa per lo smaltimento dei rifiuti speciali. Per tali ragioni, l’imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Dovrà rispondere di gestione di rifiuti non autorizzata ed emissione non autorizzata di fumi in atmosfera. Sequestrato l’intero opificio di superficie pari a circa 300 mq. Stessa sorta anche per i macchinari ed una settantina di contenitori di colla e prodotti chimici.

Le operazioni di contrasto delle fiamme gialle

L’operazione nella fabbrica rientra nell’attività di controllo economico e di contrasto ai reati ambientali nella “Terra dei Fuochi”. I risultati dell’attività delle Fiamme Gialle di Aversa dimostrano l’efficacia dell’azione di prevenzione e repressione. Ha consentito di bloccare tante violazioni economico-finanziarie. Fermate anche indebite sottrazioni di risorse all’intera collettività. Scovati illeciti pericolosi per la salute dei cittadini e per la salubrità dell’ambiente. Le attività delle fiamme gialle continuano per scovare i furbetti. Tante sono le operazioni messe in campo solo nell’ultimo periodo. Resta alta l’attenzione anche per i reati ambientali.