Furti a Mugnano, pubblicato il filmato del ‘topo d’appartamento’ in fuga

PUBBLICITÀ

Negli ultimi mesi sono state tante le segnalazione di furti in casa avvenuti a Mugnano. L’ennesimo preoccupante episodio è avvenuto alle ore 4 del 6 agosto, come segnalato da un cittadino che ha postato le immagini della fuga del ladro da un parco residenziale situato in via Ada Negri.

I consigli della Polizia contro i furti in casa

Una casa più “sicura” si può realizzare attuando semplici accorgimenti. I ladri agiscono dove non rischiano di essere scoperti ad esempio: in un’abitazione momentaneamente disabitata o poco controllata. Una buona strategia di difesa è la collaborazione del vicinato, capace di “tener d’occhio” le abitazioni e segnalare eventuali sospetti al NUE 112.

PUBBLICITÀ

Chiudere il portone d’accesso al palazzo. Illuminare l’ingresso e le zone buie. Non lasciare la chiave in posti intuibili e vicini all’ingresso. Non attaccare al portachiavi targhette con nome e indirizzo. Se si perde la chiave di casa o si subisce un furto o un borseggio, cambiare la serratura. Se avete bisogno del duplicato di una chiave, provvedete personalmente.

Aumentare la sicurezza della casa: mettete grate alle finestre oppure vetri antisfondamento a un piano basso, installate un antifurto, una porta blindata con spioncino, un videocitofono e delle telecamere. Di notte, non lasciare finestre aperte. Scambiatevi i numeri di telefono con i vicini per poterli contattare in caso di necessità, chiedetegli di segnalare rumori e persone sospette o altre anomalie al 112.

Per le assenze prolungate evitate di postare foto o informazioni sui social network da cui possa desumersi l’assenza. Avvisate solo le persone di fiducia e concordate con loro dei controlli periodici. Nei casi assenza breve, o se siete soli in casa, lasciate accesa una luce per simulare una presenza in casa.

I primi posti esaminati dai ladri sono armadi, cassetti, vestiti, vasi, quadri e letti. Al rientro, se vi accorgete che la serratura è stata manomessa o la porta è socchiusa, non entrate in casa. In caso di furto consumato, non toccate nulla, per non inquinare le prove. In entrambe le situazioni chiamate il 112