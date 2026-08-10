Truffano gli anziani con il figlio in braccio, presi due coniugi campani

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I carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato, grazie ad un posto di blocco sulla E45, una giovane coppia che, alla presenza del figlio di 7 anni, truffava anziani in tutta Italia con la tecnica del finto carabiniere. Dunque 70 mila euro in gioielli e 700 euro in contanti il valore dell’ultimo colpo, messo a segno 3 giorni fa a Bologna, a una coppia di anziani soli.

Mentre l’84enne raggiunge il comando della Guardia di Finanza per denunciare la clonazione della carta di credito – mai avvenuta – il truffatore si fa consegnare la refurtiva dall’anziana. In auto ad attenderlo, la moglie 36enne e il figlio di 7 anni. I video di sorveglianza della zona hanno permesso di incastrare marito e moglie, che sono stati condotti presso le case circondariali di Arezzo e Firenze. Il figlio invece è stato affidato ad alcuni parenti.

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