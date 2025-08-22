PUBBLICITÀ
Ruba i bancomat dall’auto in centro a Pozzuoli, incastrato dallo sportello

Aveva rubato un portafoglio da un’auto in sosta a Via Napoli a Pozzuoli. Rompendo il vetro si impadroniva delle carte di credito contenute al suo interno, aveva effettuato prelievi di denaro presso uno sportello bancario. A finire nei guai un uomo italiano, con numerosi precedenti penali, residente a Napoli.

A individuarlo sono stati gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, diretti dal Vicequestore Raffaele Esposito, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza conunale, quelle presenti nel ATM e alla conoscenza di soggetti dediti a questo tipo di reati, il ladro
A.S., è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. Si indaga per ricostruire le responsabilità degli altri furti commessi nella stessa zona.

