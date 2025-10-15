PUBBLICITÀ
HomeCronacaFurto e truffa sul RdC, 63enne arrestato nel Casertano
CronacaCronaca locale

Furto e truffa sul RdC, 63enne arrestato nel Casertano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Furto e truffa sul RdC, 63enne arrestato nel Casertano
Furto e truffa sul RdC, 63enne arrestato nel Casertano
PUBBLICITÀ

Ieri i Carabinieri della Stazione di Cellole hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un uomo di 63 anni, residente a Sessa Aurunca e già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento dispone la reclusione per 2 anni e 10 mesi, pena che l’uomo dovrà scontare per furto aggravato e false dichiarazioni per ottenere indebitamente il Reddito di Cittadinanza, reati commessi nel territorio di Sessa Aurunca negli anni 2010 e 2020. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati