Ruba i fanali della Fiat 500 a Napoli e tenta la fuga in bici

Stanotte poco prima delle ore 2 i carabinieri della stazione Napoli Capodimonte stanno percorrendo viale delle Porcellane nel quartiere San Carlo Arena. I militari notano un uomo che, uscito da un’auto lì parcheggiata, si era appena impossessato di uno stereo ed era poi risalito in sella alla propria bicicletta elettrica. Un furto all’antica se vogliamo che i carabinieri hanno impedito bloccando l’uomo.

Si tratta del un 46enne Mario Napoletano che è stato perquisito e trovato in possesso di chiavi alterate mentre, nello zaino sulle spalle, c’era un altro impianto stereo e, in una busta attaccata alla bicicletta, due fanali posteriori di una Fiat 500 che si è accertato fossero stati rubati poco prima nel quartiere Vomero. La merce è stata riconsegnata ai tre increduli proprietari mentre il 46enne è in attesa di giudizio.

