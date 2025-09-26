Furto di farmaci oncologici: arresti tra Napoli, Marano e Casoria

PUBBLICITÀ

Stamattina i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, con il supporto operativo del Nucleo Investigativo di Crotone e delle Compagnie di Napoli – Stella, Casoria, Marano di Napoli e Trento, hanno eseguito un provvedimento cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti.

Il provvedimento, emesso dal GIP presso il Tribunale di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica locale, guidata dal Dott. Domenico Guarascio, riconosce gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati per i reati di furto aggravato e continuato in concorso, riciclaggio e ricettazione.

Colpo da 700mila euro

Secondo l’impostazione accusatoria, le indagini serrate dei Carabinieri, condotte dal 5 giugno scorso, hanno permesso di raccogliere ulteriori e gravi indizi relativi a due distinti episodi di furto di farmaci oncologici consumati nelle giornate del 4-5 e del 25 giugno presso la sede dell’A.S.P. di Cirò Marina. Il valore complessivo della merce sottratta è stato quantificato in oltre 700mila euro.

Già a luglio 2025 era stato emesso un primo provvedimento cautelare. L’analisi successiva e approfondita del contenuto dei dispositivi elettronici posti in sequestro ha consentito di identificare, oltre a un altro degli esecutori materiali, una ragazza che ha contribuito alle fasi preparatorie e successive ai furti. È stato inoltre identificato un terzo soggetto, indagato per ricettazione e riciclaggio, che ha contribuito a detenere e occultare parte dei proventi delle attività delittuose.

Sequestrati i telefonini degli arrestati

Durante la fase esecutiva degli arresti, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro numerosi telefoni cellulari (ritenuti utilizzati per l’attività delittuosa) e diverse migliaia di euro in contanti. I tre soggetti sono stati condotti in carcere. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, e si attendono l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa. Sono tuttora in corso ulteriori attività investigative volte all’individuazione di altri soggetti coinvolti negli eventi delittuosi.