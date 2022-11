Primo furto di un albero di Natale a Napoli, il fioraio: “Così non si può lavorare”

Tra novembre e dicembre si registra, solitamente, un aumento dei furti di alberi, pedane e casse di legno. Purtroppo stamattina è avvenuto il primo triste episodio a Napoli che sarebbe stato condotto ai danni di un negozio di fiori e piante di via Foria. Infatti il titolare dell’attività ha denunciato il furto attraverso i social rivolgendosi al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

LO SFOGO DEL FIORAIO DOPO IL FURTO DELL’ALBERO DI NATALE

“Come si può lavorare così?!’ Una persona scende per lavorare onestamente e poi si ritrova queste baby-gang che rubano. Secondo voi è normale?”- scrive l’uomo dal proprio profilo Instagram mostrando le immagini del furto. “Siamo vittime di ogni giorno di questi ladruncoli.” – ha proseguito il fioraio rivolgendosi al consigliere regionale- “Il problema è che se noi commercianti osassimo fermali poi molto probabilmente dovremmo fare i conti con i loro parenti.”.

LA DENUNCIA DI BORRELLI

“L’emergenza baby-gang va avanti da troppi anni ed ancora non si è decisa una linea determinata e dura da seguire. Per noi occorrerebbe innanzitutto intervenire sulle famiglie di questi ragazzini a cui bisognerebbe, in alcuni casi, anche togliere la patria potestà e soprattutto servirebbe una riforma della giustizia minorile, ora troppo morbida in alcuni frangenti quando invece molti soggetti dovrebbero scontare pene esemplari”, ha dichiarato Borrelli.

“Una menzione speciale va fatta per il fenomeno del cippo di Sant’Antuono, per il quale ci aspettiamo, dopo tante e denunce e battaglie con cui abbiamo mostrato come sia una vera scuola per giovani criminali, misure stringenti con l’avvicinarsi delle festività natalizie”.

IL VIDEO