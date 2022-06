Furto del Gratta e Vinci a Napoli, arriva la condanna per il tabaccaio

Cinque anni di carcere e 3200 euro di multa: tanto dovrà scontare Gaetano Scutellaro, il 58enne condannato per aver rubato un Gratta e Vinci da 500 mila euro a una 69enne, nella tabaccheria di via Materdei, a Napoli, il 2 settembre 2021. A deciderlo è il giudice di Napoli Emilia Di Palma al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Oggi, la Procura di Napoli, conclusa la requisitoria del pm Enrica Parascandolo, aveva chiesto sei anni di carcere e una multa di 5mila euro. Come il Riesame prima di lei, il sostituto procuratore, durante la sua requisitoria, ha definito «tragicomica» la vicenda che ha visto protagonista Scutellaro e che in poco tempo è diventata talmente virale da fare il giro del mondo.

La vicenda

Il fatto risale allo scorso 3 settembre. Un’anziana aveva acquistato un Gratta e vinci nella tabaccheria di Scutellaro, poi risultato vincente. Aveva chiesto al tabaccaio di confermare la vincita così da riscuoterla, ma l’uomo si era impossessato del biglietto ed era scappato in scooter, facendo perdere le proprie tracce. Era stato poi rintracciato all’aeroporto di Roma-Fiumicino, dove stava tentando di imbarcarsi su un aereo diretto a Fuerteventura. Il Gratta e vinci, depositato da Scutellaro in un istituto di credito, era stato messo sotto sequestro. Poche settimane dopo era stata dissequestrato dalla procura di Napoli, validato come vincente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e consegnato ufficialmente alla signora per riscuotere la vincita.