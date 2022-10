Gallette di riso con micotossine, l’avvertimento del Ministero della Salute: “Non consumate il prodotto”

In seguito al dubbio scaturito rispetto la composizione di due confezioni di gallette di riso, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito il ritiro dei due lotti identificativi dei prodotti. La causa di questo intervento proviene dalla presenza di un valore di micotossine che oltrepassa il limite ingeribile per la sicurezza sanitaria.

Gallette di riso compromesse, le considerazioni del Ministero della Salute

Il repentino ritiro dal mercato delle gallette di riso identificate con i lotti R22159A e R22160A è provenuto dal Ministero della Salute. Questo ha rilevato la possibilità elevata di intossicazione alimentare per la presenza di micotossine. Secondo tali considerazioni i due prodotti aventi scadenza 9-10/6/2023 con marchio Carrefour Bio sono stati immediatamente ritirati dai vari negozi e supermercati. “Tutti i consumatori che hanno acquistato le confezioni in questione sono invitati a recarsi presso i gestori di vendita di riferimento e chiedere un rimborso spese o una sostituzione”; queste le indicazioni provenienti dal Ministero della Salute.

Intossicazione da micotossine, come avviene la contrazione

Secondo le spiegazioni dell’ European Food Safety Authority le micotossine sono delle sostanze chimiche prodotte tipicamente dai funghi. Queste sostanze possono però infettare altri alimenti. Di solito questa contaminazione avviene prima o dopo il raccolto per quanto riguarda i prodotti vegetali. I principali alimenti che sono maggiormente esposti alla contrazione di queste tossine, prodotte molto spesso dalle muffe, sono: cereali, noci, frutta secca e spezie. Le micotossine sono inoltre in grado di esibire il cosiddetto ‘salto di specie’. Infatti gli animali che ingeriscono alimenti vegetali compromessi assumono la carica infettiva proveniente dall’alimento ingerito. Di conseguenza quando l’uomo riscontra nella propria alimentazione alimenti vegetali o animali infetti che siano, può riscontrare dai sintomi più gravi a quelli più contenibili e facilmente curabili. La gravità deriva anche dalla quantità di micotossine ingerite, se il tasso risulta particolarmente elevato come nel caso delle gallette di riso è facile riscontrare gravi complicazioni, come ad esempio: le aflatossine e l’ocratossina A.