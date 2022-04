Gaspare Mutolo amico dell’Uomo Plasmon: “L’unico che mia moglie faceva entrare quando ero in carcere”

“Era l’unico uomo che mia moglie faceva entrare quando bussava alla porta“. Così Gaspare Mutolo descrive il suo rapporto con l’uomo Plasmon. Il collaboratore di giustizia Asparinu è stato intervistato dal settimanale Oggi nell’ultimo numero della rivista. Il pentito di mafia, parlando del periodo in cui era in carcere, traccia il profilo dell’amico Fioravante Palestini, noto al grande pubblico come l’Uomo Plasmon. Infatti divenne famoso negli anni ’70 come protagonista della pubblicità dei celebri biscotti.

CHI ERA L’UOMO PLASMON

Lo stesso Palestini rimase invischiato negli anni Ottanta in una gigantesca importazione di eroina dalla Thailandia. “Lui. Si chiama Fioravante Palestini. Lo coinvolsi nel traffico di droga. Comprava anche lui da Koh Bak Kin, trafficante di Singapore, e rivendeva. L’hanno arrestato mentre attraversava il Canale di Suez con 250 chili di droga – così l’ex autista di Totò Riina descrive la figura di Palestini – Quando è uscito una giornalista ha cercato di mettermelo contro: ‘Se non era per Mutolo, sarebbe andata in modo diverso’. L’Uomo Plasmon ha risposto: ‘Cosa c’entra Mutolo? Non ero un ragazzino. Quello era un lavoro e conoscevo i rischi che correvo’. Fioravante ha dormito spesso a casa mia, aveva una stanza tutta per sé. Ha proseguito l’attività anche per me, quando mi hanno arrestato nel 1982“. Nel 1991 Mutolo iniziò a collaborare con la giustizia sollecitato dal giudice Giovanni Falcone mentre oggi è un uomo libero. Dallo scorso 7 aprile, dopo oltre 30 anni, è uscito dal programma del Servizio Centrale di Protezione.

“Dovevamo rapire Berlusconi”, il pentito di Cosa Nostra svela il piano segreto

Negli anni ’70 Cosa Nostra era pronta a rapire Silvio Berlusconi. Tutto era pronto ma a un certo punto da Palermo arrivò l’ordine di tornare a casa. Poco dopo ad Arcore arrivo Vittorio Mangano, il boss assunto come stalliere dal Cavaliere. A raccontarlo è Gaspare Mutolo, storico pentito di mafia in una intervista al settimanale Oggi, diretto da Carlo Verdelli. Il collaboratore di giustizia ha mostrato il suo volto in esclusiva alla rivista.